Trump: "60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacak"
ABD Başkanı Donald Trump, 60 günlük ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacağını duyurdu. İran ile anlaşma sağlanamazsa süre sonunda da ücret uygulanmayacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı.
Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücreti tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamada Trump, "60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacak." ifadesini kullanırken, İran ile anlaşma olmaması durumunda, Orta Doğu'ya sağlanan yardımlar nedeniyle ABD bir ücret getirmedikçe, 60 günlük sürecin sonunda da Boğaz'dan bir geçiş ücreti olmayacağını kaydetti.
Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay