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Trump'tan yabancı işçilere yeşil ışık

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, vasıflı göçmenlere ABD'de çalışma imkanı tanıyan H1-B vizesine desteğini duyurdu. Trump, "Mülklerimde birçok H1-B vizeli var. H1-B'ye inananlardanım. Bunu birçok kez denedim. Harika bir program" dedi.

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, vasıflı göçmenlere ABD'de çalışma imkanı tanıyan H1-B vizesine desteğini duyurdu.

DESTEĞİNİ İLAN ETTİ

New York Post'a konuşan Trump, Space X'in sahibi Elon Musk'ın, X platformunda, H1-B vize statüsünün gerekliliğini savunduğu açıklamalarının ardından, ABD şirketlerinin yabancı uzman işçileri istihdam etmesine olanak sağlayan H1-B vize programına desteğini ilan etti.

"MÜLKERİMDE BİRÇOK VİZELİ VAR"

Trump, "Mülklerimde birçok H1-B vizeli var. H-1B'ye inananlardanım. Bunu birçok kez denedim. Harika bir program" ifadelerini kullandı. İlk başkanlık döneminde, yabancı işçi vizelerine kısıtlama getiren ve söz konusu programı eleştiren Trump, son açıklamasıyla Cumhuriyetçi tabanı ikiye bölen bu konuda tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

ELON MUSK NE DEMİŞTİ?

ABD'de vasıflı göçmenlere H1-B vizesi verilmesi konusunda, Donald Trump'a seçim sürecinde yüz milyonlarca dolar harcama yaparak destek veren iş adamı Elon Musk ile Cumhuriyetçi Parti'nin diğer kurmayları arasındaki görüş ayrılığı son zamanlarda iyice belirginleşti. Elon Musk bu hafta sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarında, ABD'deki teknoloji şirketlerinde uzmanlık gerektiren pozisyonlardaki açığı "yerli yeteneklerle" doldurulamadığını belirtmiş ve kendisinin de aynı vize programı sayesinde bugün ABD'de istihdam sağlayan büyük şirketlere sahip olabildiğini vurgulamıştı.

Eski Beyaz Saray Danışmanı Steve Bannon, cuma günü bir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, H-1B programını destekledikleri için "büyük teknoloji oligarklarını" eleştirmiş ve göçü, "Batı medeniyetine yönelik bir tehdit" olarak gördüğünü belirtmişti.

H1-B VİZESİ NEDİR?

H-1B, ABD'de vatandaş olmayan vasıflı yabancı işçilere genellikle üç yıllık bir süre için verilen ve sahibine bu sürenin sonunda yeşil karta başvurma yolunu açan bir çalışma vizesi türüdür.

Trump'tan yabancı işçilere yeşil ışık
Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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