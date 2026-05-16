ABD Başkanı Trump, Çin ziyaretini "harika bir başarı" olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 günlük Çin ziyaretinin ardından Washington'a dönerken gezisini 'harika bir başarı' olarak değerlendirdi. Trump, ticaret anlaşmaları yaptıklarını ve Çin'le iyi ilişkiler kurduklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Washington'a dönüşünde Beyaz Saray'a girerken basın mensuplarına kısaca ziyaretini değerlendirdi.

Trump, "Bu (ziyaret) harika bir başarıydı. Çok iyi anlaşmalar ve ticaret anlaşmaları yaptık. (Çin'le) İyi ilişkilerimiz var. Muazzam bir başarıydı. Bence bu gerçekten tarihi bir andı." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret etti. Önceki Başkan Joe Biden, iktidar döneminde Çin'e ziyaret gerçekleştirmemişti. ABD'den Çin'e lider düzeyindeki son ziyaret, Trump'ın ilk döneminde, 2017'de yapılmıştı.

Çarşamba ve perşembe günleri yapılan görüşmeler sırasında ve sonrasında Trump, tarafların enerji ve tarım ticareti dahil olmak üzere çeşitli anlaşmalara vardığını söylemişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
