Trump: "Çin'in bir balo salonu var, ABD'nin de olmalı"

ABD Başkanı Donald Trump, ziyaret ettiği Çin'in bir balo salonu olduğunu belirterek, ABD'nin de bir balo salonu olması gerektiğine işaret etti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin'in bir balo salonu var, ABD'nin de olmalı." ifadesini kullanarak, ülkesinin balo salonunun yapım aşamasında olduğunu ve "türünün en iyisi olacağını" vurguladı.

Balo salonunun Eylül 2028'de tamamlanmasının planlandığını aktaran Trump, "(Çin Devlet Başkanı) Başkan Şi (Cinping) ile yürüyorum. Dünyadaki en büyük liderlerden biri." ifadelerine yer verdi.