Trump, Çin'e Uygulanan Gümrük Tarifelerini Değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uyguladıkları yüzde 145'lik tarifenin yüksek olduğunu ancak Pekin'le gümrük konusunda bir anlaşmaya varana kadar bu tarifenin düşürülmeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri anlaşmazlığına ilişkin konuştu.

Trump, Çin'le bu konuda her gün görüştüklerini ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iyi anlaştığını ancak gümrük tarifeleri konusunda bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Çin'e uygulanan yüzde 145'lik gümrük tarifesinin yüksek olduğunu belirten Trump, "Bu oranı henüz düşürmedim. Bunun yüksek bir tarife olduğunu söyledim. Yüksek bir tarife ama henüz aşağı çekmedim. Liderlerle çok iyi anlaşırım. Bilirsiniz, bir anlaşma yapabiliriz. Aksi takdirde, bir oran belirleyeceğiz. Umarım buraya gelirler ve anlaşabiliriz. Gelmezlerse de sorun değil." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili son açıklamasında, "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey (görüşmeler) aktif. Herkes yaptığımız şeyin bir parçası olmak istiyor." şeklinde konuşmuştu.

Trump, önceki günkü açıklamasında ise gümrük tarifeleri konusunda Çin'e karşı sert oynamayacağı mesajını verirken, "Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar." demişti.