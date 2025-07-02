Trump, CBS News'e 16 Milyon Dolar Tazminat Kazandı

Cbs News'ün bağlı olduğu ana şirket Paramount Global, ABD Başkanı Donald Trump'ın "60 Minutes" programında "yanıltıcı düzenleme yaptığı" suçlamasıyla açtığı tazminat davasında 16 milyon dolar ödemeyi kabul ederek uzlaşmaya vardı.

The New York Times'ın (NYT) haberine göre, Paramount Global, Trump'ın "60 Minutes" programında 2024'teki başkanlık yarışında Demokrat rakibi Kamala Harris ile mülakatını yanıltıcı şekilde düzenlediği suçlamasıyla CBS News'e açtığı davaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Paramount Global'ın uzlaşmaya vararak ABD Başkanı'na 16 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği belirtilerek, Trump'ın hukuki süreçteki masraflarının ödemeye dahil olduğu ve kalan miktarın "başkanlık kütüphanesi" için kullanılacağı kaydedildi.

Uzlaşma kapsamında Paramount Global'ın, başkan adaylarıyla yapılacak "60 Minutes" mülakatlarının yazılı dökümünü yayınlamayı kabul ettiği aktarılan açıklamada, firmanın olay nedeniyle özür dilemediği detayına yer verildi.

Trump, Aralık 2024'te "60 Minutes" programında Demokrat rakibi Kamala Harris ile yapılan mülakatını yanıltıcı şekilde düzenlediği suçlamasıyla CBS News televizyonuna 20 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

Dava dilekçesinde kanalın ana kaydındaki düzenlemenin, "rakibine yardımcı olmak ve halkı yanıltmak" için "kasıtlı" yapıldığı, bunun Trump'ı haksız yere dezavantajlı hale düşürdüğü savunulmuştu.

CBS News'ün bağlı olduğu ana şirket Paramount Global ise Trump'ın açtığı 20 milyar dolarlık tazminat davasındaki iddiaları reddetmişti.