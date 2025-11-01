Haberler

"TRT World Forum 2025" sona erdi

Güncelleme:
İstanbul'da "Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2025 sona erdi.

Dünya gündemine yön veren, alanında uzman akademisyenler, siyasetçiler, sivil toplum çalışanları, düşünce kuruluşu uzmanları, bürokratlar ve gazetecilerin katılımıyla bu yıl dokuzuncusu düzenlenen foruma, 35 ülkeden 132 konuşmacı katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açılışını yaptığı forumun ilk gününde, "Stratejik Özerkliğin İnşası: Türkiye ve Küresel Savunma Paradigması", "Suriye'nin Yeni Şafağı: Yeniden İnşa ve İstikrar İçin Bir Yol Haritası", "Çatışan Gelecekler: Doğu Afrika'da Çatışma ve Uzlaşı", "Mağduriyetten Dirence: Gazze'de Adalete Giden Yol" başlıkları altında paneller düzenlendi.

Hilton Bomonti'deki forum, bugün de sabah ve öğleden sonra oturumlarıyla devam etti.

Program kapsamında, "Yüksek Riskli Diplomasinin Dönüşü: Orta Güçler ve Yükselen Çok Kutuplu Düzen", "Cephede Gazetecilik: Savaş Alanı Tehlikelerinden Algoritmik Baskıya", "Tekno-Feodalizm Ötesinde: Yapay Zeka İnovasyonunun Yönetişiminin ve Erişiminin Demokratikleştirilmesi", "Filistin Meselesinde Uluslararası Hukuk İnzivada mı? Krizi Reforma Dönüştürmek", "Ekonomik Cephe Hatları: Ticaret Savaşları ve Yeni Küresel Rekabetler" başlıklı oturumlar yapıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de TRT World Forum 2025'i ziyaret ederek stantları gezip bilgi aldı. Alanda kurulan bir stanttaki sanal gözlüğü kullanan Çelik, Gazze'de yaşananlara ait üç boyutlu görüntüleri izledi. Çelik, ziyareti sırasında forumdaki katılımcılarla da bir süre sohbet etti.

Forum, açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı "Ekonomik Cephe Hatları: Ticaret Savaşları ve Yeni Küresel Rekabetler" başlıklı panelle sona erdi.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
