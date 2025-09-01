Triatlet Berkan Kobal, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
52 yaşındaki triatlet Berkan Kobal, bisiklet antrenmanı sırasında bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Türkiye Triatlon Federasyonu, Kobal için başsağlığı diledi.

Triatlet Berkan Kobal, bisiklet antrenmanı sırasında meydana gelen trafik kazası sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bisiklet antrenmanı sırasında kontrolsüz bir araç sürücüsünün arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden triatlon sporcusu Berkan Kobal'a, Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Federasyondan alınan bilgiye göre, evli ve tek çocuk babası Kobal'ın ölümüne sebep olan kaza, Ankara'daki Malazgirt Bulvarı'nda meydana geldi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Güncel
