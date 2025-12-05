Haberler

Trendyol, 15 ülkede kasım kampanyalarını tamamladı

Güncelleme:
Trendyol, Kasım ayında Türkiye ve 15 ülkede gerçekleştirdiği kampanyalarla 2 milyardan fazla ziyaret aldı. Yurt dışında yapılan satışlarla birlikte, kasım ayı boyunca ortalama 30 milyon aktif kullanıcıya ulaşarak 140 milyon ürün satışı gerçekleştirdi.

E-TİCARET platformlarından Trendyol, kasım ayında gerçekleştirdiği kampanyalarla hem Türkiye'de hem de yurt dışında tamamladı. 15 ülkede eş zamanlı yürütülen kampanya döneminde Trendyol, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Moldova'da alışveriş kategorisinde 1 numaralı uygulama olduğunu duyurdu.

Trendyol, bu yıl Süper Alışveriş Günleri ve Efsane Günler kampanyalarını Türkiye ile 15 ülkede aynı anda yürüttü. Böylece kasım kampanyalarıyla oluşan e-ticaret ve e-ihracat hacmiyle Trendyol satıcılarının işlerini Türkiye'nin yanı sıra yurt dışı pazarlarda da büyütmesini sağladı. Trendyol ayrıca kampanya süresi boyunca pazarlama ve lojistikten avantajlı finansman erişimine pek çok desteği de iş ortaklarına sundu. Türkiye'deki üretici, esnaf ve KOBİ'lerin ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca müşteriyle buluşmasını sağlayan platformda, satıcıların toplam Trendyol satışları içindeki payı ise yüzde 90'ın üzerinde gerçekleşti.

Kasım ayında Trendyol'a toplam 2 milyarın üzerinde ziyaret gerçekleşirken, bunun 550 milyonundan fazlası yurt dışındaki kullanıcılardan geldi. Kasım ayı boyunca Trendyol satıcıları Türkiye ve uluslararası pazarlardaki müşterilerine toplam 140 milyon ürün satışı gerçekleştirdi. Trendyol'un Kasım ayında günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı ise 30 milyonu aştı.

GÜNLÜK 5,2 MİLYON KARGO SEVKİYATI

Trendyol, uygulama performansında da Kasım ayında uluslararası pazarlarda öne çıktı. Platform, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Moldova'da mobil uygulama mağazalarının alışveriş kategorilerinde 1 numaraya yerleştiğini duyurdu. Trendyol, lojistik operasyonlarında da kasım döneminde faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda günlük 5,2 milyon kargo sevkiyatına ulaşarak yeni bir gönderim rekorunu kırdı.

ORTA DOĞU VE AVRUPA'DAN GÜÇLÜ TALEP

Üç büyük ilin ardından en çok e-ihracat yapan satıcıların bulunduğu ilk üç şehir Bursa, Denizli ve Gaziantep olurken; uluslararası pazarlarda en fazla alışveriş yapılan şehirler ise Riyad, Bükreş ve Bakü oldu. Hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlar toplamında en yüksek satış performansını ise Kocaeli, Bursa ve Kayseri'deki satıcılar gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
