Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tabakoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre - yaşam", "spor", " Gazze : Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hosana imzalı "Tarifsiz" fotoğrafını seçen Rektör Tabakoğlu "Deprem: Umut" kategorisinde de tercihini Aydın Arik'in çektiği "Ha gayret" fotoğrafından yana kullandı.

Karar verirken zorlandığını ifade eden Tabakoğlu, haber kategorisinde "Zaman yolculuğu" adlı fotoğrafı seçti. Çevre - yaşam kategorisinde "Dağlar arasında" adlı fotoğrafa oy veren Tabakoğlu, spor kategorisinde de "Er meydanı" adlı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde zafer anını anlatan Özgün Tiran'ın çektiği fotoğrafı seçti.

Tabakoğlu, AA'nın başarılı çalışmalarının devamını dilediğini ifade etti.