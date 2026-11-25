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Trakya Üniversitesinde sürdürülebilirlik alanındaki yeni meslekler ve kariyer fırsatları panelde değerlendirildi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Risk Yönetimi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. İsmail Hakkı İnan Konferans Salonu'nda "Sürdürülebilirlikte Yeni Nesil Kariyerler: Derecelendirme, Denetim, Raporlama" başlıklı panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlknur Eskin'in yaptığı panelde, sürdürülebilirlik odaklı meslek alanları, sektörel beklentiler ve kariyer fırsatları ele alındı.

Açılış konuşmasını yapan Eskin, COP31 gündemi ve iklim değişikliğiyle mücadelenin küresel önemine değinerek bu dönüşümün yatırımcılar ve şirketlerin finansal yapıları üzerindeki etkilerini anlattı.

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları, bağımsız denetim ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamındaki kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin bilgi veren Eskin, 2024 hesap döneminden itibaren belirli işletmeler için sürdürülebilirlik raporlamasının zorunlu hale geldiğini belirtti.

İklim ve Dekarbonizasyon Stratejisti, Sera Gazı Baş Doğrulayıcısı, Carbon Hints Kurucusu ve Genel Müdürü Seda Gümüş Yiğitkan da sürdürülebilirliğin disiplinler arası bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

İklim değişikliğinin ekonomik modellerde dönüşümü zorunlu kıldığını aktaran Yiğitkan, öğrencilerin sürdürülebilirliği bireysel ve mesleki yaşamlarında benimsemelerini önerdi.

Anıl YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Mali ve İdari İşler Direktörü Güven Anıl ise gençlere kariyer hedeflerini erken belirlemeleri ve staj fırsatlarını değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

İşe alımlarda farklı disiplinlerden gelen yetkin adayların öne çıktığını belirten Anıl, şirketin denetim ve danışmanlık faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Analisti Nihal Öğten de mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi, mesleki yetkinliklerin artırılması ve iş yaşamında dengenin gözetilmesinin önemine değindi.

Panel, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA