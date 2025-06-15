Trakya Üniversitesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi
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Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi mezunları için düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Edirne Belediye Bandosu'nun konseri ve halk oyunları gösterileriyle devam eden etkinlikte öğrenciler diplomalarını aldı ve mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Edirne Belediye Bandosu konseriyle süren programda halk oyunları gösterisi sergilendi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin eğitimlerini başarıyla tamamladığını belirten Rektör Hatipler, meslek yaşamlarında başarı diledi.

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurper Özbar ise öğrencilerin sadece bilgiyle değil, disiplin, azim ve sporun birleştirici gücüyle eğitim aldıklarını belirtti.

Diplomaların verilmesi, meslek andının okunması ve öğrencilerin kep atmasının ardından tören sona erdi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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