Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şahin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafını oylayan Şahin, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" isimli fotoğrafını seçti.

"Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür", "Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde", "Özgür Suriye" kategorisinde ise Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" fotoğrafını tercih eden Şahin, AA personelini fotoğraflar için tebrik etti.