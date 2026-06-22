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Trakya heyeti Romanya'da iş birliği fırsatlarını değerlendirdi

Trakya heyeti Romanya'da iş birliği fırsatlarını değerlendirdi
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Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonundaki heyet, Romanya'da düzenlenen Dialogue Day etkinliğinde Karadeniz Havzası'ndaki paydaşlarla sınır ötesi iş birliği ve bölgesel kalkınma konularını görüştü.

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonundaki heyet, Romanya'da düzenlenen Dialogue Day etkinliğine katıldı.

Trakya Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, DIALOGUE Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra Karadeniz Havzası'nda yer alan çeşitli ülkelerden kurum ve kuruluş temsilcileri bir araya geldi.

Etkinliğe, Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Malkara Ticaret ve Sanayi Odası, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasının genel sekreterleri, Trakya Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü ve KOSGEB Tekirdağ İl Müdürlüğü yetkilileri ile ajans uzmanları katıldı.

Katılımcılar, Karadeniz Havzası'ndaki paydaşlarla sınır ötesi iş birliği, yenilikçilik ve bölgesel kalkınma alanlarında görüş alışverişinde bulundu.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen toplantılarda, bölgeler arası iş birliğinin geliştirilmesi, ortak projelerin artırılması ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

Trakya heyeti, program süresince bölgenin ekonomik ve kurumsal kapasitesini uluslararası platformlarda tanıtma imkanı buldu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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