Trakya'daki gümrük kapılarından 15 milyondan fazla yolcu giriş ve çıkış yaptı

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu, geçen yıl Trakya'daki gümrük kapılarından 15 milyondan fazla yolcunun giriş ve çıkış yaptığını belirtti.

Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve anıta çelenk sunuldu.

Törende konuşan Topçu, dünyada ticaret hacminin artmaya devam ettiğini söyledi. Gümrüklerde çağdaş normlara uygun şekilde gelişen teknolojiyle eş zamanlı işlemler yürüttüklerini belirten Topçu, "Bölge müdürlüğümüz ve bağlantılarında insan kaynağı ile teknolojik imkanlarımızı geliştirerek mümkün olan en güvenli ve en hızlı seviyede hizmet sunabilmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz." dedi.

Avrupa'ya açılan sınır kapılarının Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün görev alanında bulunduğunu ifade eden Topçu, Kapıkule Sınır Kapısı'nın işlem hacmi açısından Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük sınır kapısı olduğunu dile getirdi.

Topçu, 2025 yılı verilerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bölge müdürlüğümüze bağlı tüm birimlerde 2025 yılında toplam 5 milyon 603 bin 616 araç ile 15 milyon 395 bin 535 yolcunun giriş ve çıkış işlemleri gerçekleştirildi. Yine toplam 725 olayda uyuşturucu ve kaçak eşya yakalaması yapıldı. Gümrük kapılarında önceki yıla göre olay bazında yüzde 18, değer bazında ise yaklaşık yüzde 91 artış yaşandı. Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gümrük kapılarımızda kaçakçılıkla mücadelemizi yüksek azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Topçu, gümrük çalışanlarının Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Dünya Gümrük Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve anıta çelenk sunuldu.

Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Yapıcı, törende yaptığı konuşmada, bu yılın temasının "Gümrük, teyakkuz ve kararlılıkla toplumu korur" olduğunu söyledi.

Geçen yıl başarılı çalışmalar yürüttüklerini belirten Yapıcı, bu yıl da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti