Traktör Futbol Kulübü, Dünya Rekoru Kırarak Şampiyonluğunu Kutladı

İran Körfez Pro Ligi'nde ilk kez şampiyon olan Tebriz ekibi Traktör'ün taraftarları, kutlamalarda 15 dakika boyunca kesintisiz tezahürat yaparak, dünya rekoru kırdı.

Traktör'ün şampiyonluk kutlamaları, Tebriz'deki Yadigar-i İmam Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

On binlerce Tebrizlinin katılımıyla şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutlayan Traktör'ün taraftarları, 15 dakika boyunca kesintisiz tezahürat yaparak, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

Tribünleri dolduran on binlerce Traktör taraftarı, Azerbaycan Türkçesiyle hep bir ağızdan şu marşı seslendirdi:

"Yel yatar, tufan yatar, yatmaz Traktör bayrağı

Gül solar, sümbül solar, solmaz bizim gayretli takım

Biz traktör aşığı, Türkler gibi gayretli kim"

Kutlamalara Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nın İran temsilcisi de katıldı.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan temsilci, "Taraftar tezahüratı için dünya rekoru 12 dakika ile sınırlıydı ancak Traktör taraftarları bu rekoru 15 dakikalık tezahüratla kırdı. Bu tarihi başarı, resmi olarak Guinness kayıtlarına geçirilecektir." ifadelerini kullandı.

Kutlamalar sırasında, 19 Mayıs 2024'te önceki Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybeden Tebriz'in eski Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'i anmak için tribünleri dolduran taraftarlar tezahüratlar yaptı.

Tebriz'deki kutlamalar gece yarısına kadar devam ederken taraftarların bayraklar ve pankartlarla süslediği caddelerde renkli görüntüler oluştu.

Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz merkezli Traktör Futbol Kulübü, İran'daki Türklerin desteklediği en fazla taraftara sahip bir takım olarak biliniyor.

Tebriz ekibi, iki hafta önce ligin 28. haftasında Şems Azer'i deplasmanda 4-0 mağlup ederek, ligin bitimine iki hafta kala tarihinde ilk kez lig şampiyonluğunu ilan etmişti. Traktör, dün ligin 30'uncu haftasında İstiklal Huzistan takımıyla deplasmanda oynadığı müsabaka sonrası şampiyonluk kupasını almıştı.