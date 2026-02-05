Önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil yan yattı
Trabzon Ortahisar'da kontrolünü kaybeden sürücü İ.K.A.'ya, şerit değiştirirken yaptığı kural ihlali nedeniyle 11 bin 629 TL ceza kesildi.
11 BİN TL CEZA UYGULANDI
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırım taşına çarparak yan yattığı kazada sürücü İ.K.A.'ya, 'trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirme' suçundan 11 bin 629 lira ceza uyguladı.
