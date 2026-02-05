Haberler

Önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil yan yattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Ortahisar'da kontrolünü kaybeden sürücü İ.K.A.'ya, şerit değiştirirken yaptığı kural ihlali nedeniyle 11 bin 629 TL ceza kesildi.

11 BİN TL CEZA UYGULANDI

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırım taşına çarparak yan yattığı kazada sürücü İ.K.A.'ya, 'trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirme' suçundan 11 bin 629 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Türkiye'de güvenlik güçleri 116 bin 341 yaka kamerasını aktif olarak kullanıyor

Suçlular dikkat! Türkiye'deki sayı 100 binden fazla
Fenerbahçe, Jhon Duran'ın sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe yıldız isminin sözleşmesini feshetti
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu

Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Galatasaray'da Renato Nhaga'nın transferiyle bir ilk gerçekleşti

Attığı imza sonrası bir ilk yaşandı
Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti

Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti