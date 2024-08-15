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Trabzonspor, Rapid Wien'e mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Trabzonspor, Rapid Wien'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve toplamda 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

(ANKARA)- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçını evinde 1-0 kaybeden Trabzonspor, rövanş mücadelesinde Avusturya ekibi Rapid Wien'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Trabzonspor, yoluna Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Rapid Wien - Trabzonspor rövanş maçı  Allianz Stadı'nda saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetti.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle biten maçın ikinci yarısında ev sahibi takım Rapid Wien 77.dakikada Matthias Seidi ve 87.dakikada Christoph Long'un attığı gollerle Trabsonspor'u 2-0 yendi. Totalde, Rapid Wien'e 3-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Trabzonspor bu sonuçla yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off aşamasında mücadele edecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

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