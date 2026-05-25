Trabzonspor, El Bilal Toure için Atalanta ile temasta

Trabzonspor, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı El Bilal Toure'yi Atalanta'dan 12-13 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor. 24 yaşındaki Malili oyuncu, bu sezon Beşiktaş'ta 7 gol 5 asist kaydetti.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazanırken, İtalyan basını bordo-mavililerin El Bilal Toure için Atalanta ile temas kurduğunu yazdı. Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle Atalanta'ya dönecek olan Malili oyuncu için Trabzonspor'un fırsat kolladığı belirtildi. Atalanta'nın 30 milyon Euro'ya transfer ettiği Toure için 12-13 milyon Euro bonservis beklendiği ifade edildi. 24 yaşındaki hücum oyuncusu, Beşiktaş'ta 26 maçta 7 gol 5 asist yaptı. Sol kanat ve santrfor oynayabilen Toure, Fatih Tekke'nin hücum planına uygun bir profil olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
