Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu üyesi Atasoy'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Trabzon spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atasoy, mesajında, kadınların geleceğin inşasında önemli bir rol üstlendiğini, ortaya koydukları katkının toplumların gelişimi ve ilerlemesi açısından büyük bir değer taşıdığını belirtti.

Kadınların spor dünyasındaki emeğinin ve varlığının her geçen gün daha görünür hale geldiğini aktaran Atasoy, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın sporcularımızın elde ettiği başarılar, sporun farklı alanlarında görev yapan kadın profesyonellerin katkıları ve genç kızlarımızın spora olan ilgisi, geleceğin spor kültürünü daha güçlü ve daha kapsayıcı bir şekilde şekillendirmektedir. Trabzonspor Kulübü olarak kadınların sporda, tribünlerde ve hayatın her alanında daha güçlü ve daha görünür olduğu bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki kadınların güçlendiği, kız çocuklarının hayallerini özgürce kurabildiği ve özgüvenle büyüdüğü bir toplum, daha adil, daha güçlü ve daha umut dolu bir geleceğin en sağlam teminatıdır."