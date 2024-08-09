Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Şenol Güneş'le bir araya geldi

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, eski A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'le bir araya geldi.

Vali Yıldırım, makamında Güneş ve eski Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ile bir süre sohbet etti.

Ziyaret, Yıldırım'ın konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından tamamlandı.