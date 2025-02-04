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Trabzon'un Uzungöl'deki 63 turizm işletmesi kapatıldı

Trabzon'un Uzungöl'deki 63 turizm işletmesi kapatıldı
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde yer alan Uzungöl'deki 63 turizm işletmesi, tespit edilen eksiklikler nedeniyle kapatıldı. Belediye Başkanı Hanefi Tok, güvenli ve sürdürülebilir turizm için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'ün de yer aldığı Trabzon'un Çaykara ilçesindeki 63 işletme, tespit edilen çeşitli eksiklikler dolayısıyla kapatıldı.

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi TokKültür ve Turizm Bakanlığınca turizm işletmelerinde gerekli incelemenin yapıldığını ifade eden Tok, bu kapsamda 169 işletmenin turizm işletme belgesi olmadığını ya da evraklarında eksiklik bulunduğunu kaydetti.

"EKSİKLİĞİ OLAN İŞLETMELER KAPATILACAK"

Eksikleri tespit edilen otel ve pansiyon gibi işletmelerden 63'ünün bugün itibarıyla kapatıldığını belirten Tok, diğer işletmelerin de kapatılacağını vurguladı. Başkan Hanefi Tok, "Sanırım kış sezonu sonuna kadar vatandaşlar, eksiklerini tamamlarlar ve Bakanlığımızdan belgelerini alırlar." dedi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıA. Erol:

3 metre yeşil yerde 300 beton bina

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