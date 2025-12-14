Of'ta pazar ve otopark projesi yapılacak

Trabzon'un Of ilçesinde pazar ve otopark projesi hayata geçirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sulaklı Mahallesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan projede 94 araç kapasiteli otopark, 13 iş yeri ile 88 pazar tezgahının yanı sıra esnaf lokantası, mescit, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü birimleri yer alacak.

Projeye yönelik değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, pazar yeri ve otopark projesinin modern şehircilik anlayışlarının önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti.

İlçeye düzenli bir pazar alanı kazandırırken otopark ihtiyacına da kalıcı çözüm üretmeyi hedeflediklerini ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Benzer bir çalışmamız Tonya'da devam ediyor. Vakfıkebir'de temel atacağız. Aynı şekilde Arsin, Sürmene ve Çarşıbaşı ilçelerimize de pazaryeri ve otopark projeleri hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın konforunu artırmak ve tüm ilçelerimize nitelikli hizmet alanları kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."