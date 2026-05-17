Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Özer vefat etti

Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nevzat Özer, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'da 65 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi yarın Trabzon'da toprağa verilecek.

TTB'den yapılan açıklamada, Özer'in bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'da 65 yaşında vefat ettiği belirtildi.

Açıklamada, Özer'in, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, Trabzon Sanayici İşadamları Derneği kuruculuğu başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütünde görev yaptığı, 2022'den bu yana da TTB Meclis Başkanlığını sürdürdüğü kaydedildi.

Özer'in cenazesinin, yarın Hanife Hatun Camisinde öğle vaktine müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Akyazı'daki aile mezarlığına defnedileceği aktarıldı.

Kaynak: AA / Hatice Diler
