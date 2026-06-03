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Trabzon Ticaret Borsası'nın 100. kuruluş yıl dönümünde "Basın Buluşması" düzenlendi

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Trabzon Ticaret Borsası'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen basın buluşmasında, fındıkta verim artışı ve kaçak çayla mücadele gibi hedefler açıklandı.

Trabzon Ticaret Borsası'nın (TTB) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Basın Buluşması" gerçekleştirildi.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ergan, bir restoranda düzenlenen buluşmada, TTB'nin kurulduğu günden bu yana ekonomik, sosyal ve kültürel konularda yaptığı çalışmalar ile istikrar ve sürdürülebilirliği gözeterek hareket ettiğini söyledi.

Bölgenin en önemli tarım ürünlerinin başında gelen fındıkta verimi artırmayı amaçladıklarını belirten Ergan, "Yaşlı bahçelerin yenilenmesi, makineli tarım ile maliyetlerin düşürülmesi, bilinçli mücadele ile dönümde verimin 100 kilodan 2-3 katına çıkarılmasını istiyoruz. Hedefimiz 750 bin hektarlık bahçelerde 1 milyon 500 bin ton fındık üretimi. Türkiye'nin yılda 2 milyar dolar değil, 4-5 milyar dolar döviz kazanmasını sağlamak." dedi.

Sadece fındık değil, diğer ürünler içinde çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Ergan, şunları kaydetti:

"Kaçak çay ile mücadele yaptık. Çay atıklarından çeşitli katkı maddeleri ile yapılan, sağlığa zararlı olup piyasada da haksız rekabet yaratan sahte ve boyalı çaylarla mücadelenin yapılması için çaba gösteriyoruz. Coğrafi işaretli tarımsal ve hayvansal ürünlerimizde verim ile kalitenin artırılması için de çaba içindeyiz. Karadeniz'de yetiştirilen Türk somonu, organik tarım ürünleri, tereyağımız için de ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içindeyiz."

Ergan, bir süre önce hayatını kaybeden eski Meclis Başkanı Nevzat Özer'e de rahmet diledi.

Programda, TTB Meclis Başkanı Yılmaz Karadeniz de bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Enes Sansar
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