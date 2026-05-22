Trabzon'da "Hayrat 1. Çay Hasadı Festivali" düzenlendi

Trabzon'un Hayrat ilçesinde düzenlenen 1. Çay Hasadı Festivali'nde sezonun ilk çayı hasat edildi, fotoğraf yarışması ödülleri verildi ve dron ile çay taşıma gösterisi yapıldı.

Trabzon'un Hayrat ilçesinde "1. Çay Hasadı Festivali" gerçekleştirildi.

Hayrat Kaymakamlığı, Hayrat Belediyesi ve ÇAYKUR Hayrat Çay Fabrikası koordinesinde organize edilen festival, ÇAYKUR Çay Fabrikası'nda yapıldı.

Festivalde, Kaymakam Selçuk Baş, Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, ÇAYKUR Çay Fabrikası Müdürü Zekeriya Bozkurt birer konuşma yaptı.

Duanın ardından sezonun ilk çay hasadı için Kaymakam Baş ve beraberindekiler bahçede hasat gerçekleştirdi.

Kaymakamlığın öğrenciler arasında düzenlediği "Hayrat'tan Çek Bir Çay" isimli fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Halk oyunları gösterilerinin ardından Zirai İnsansız Hava Aracı Projesi kapsamında dron ile çay taşınarak, zirai ilaçlama yapıldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
