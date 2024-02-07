Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, Ortahisar ilçesinde H.Y'nin (38) ikametinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi.

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 11 gram kubar esrar, 13 gram bonzai, 15 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.