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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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Trabzon'da yapılan uyuşturucu operasyonunda H.Y'nin ikametinde uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundu. Operasyonda ele geçirilen maddeler arasında kubar esrar, bonzai ve sentetik uyuşturucu da vardı. H.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, Ortahisar ilçesinde H.Y'nin (38) ikametinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi.

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 11 gram kubar esrar, 13 gram bonzai, 15 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ortahisar Jandarma Trabzon Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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