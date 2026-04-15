Trabzon'da akademisyenler ve iş dünyası markalaşmayı görüşecek

Trabzon'da akademisyen ve iş dünyasından temsilcilerin yer alacağı "Uluslararası Bi Marka Türkiye: Karadeniz Kongresi" düzenlenecek.

Trabzon Üniversitesinden yapılan açıklamada, 14-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek kongrede, dijitalleşen dünyada şehirlerin, kurumların, ürünlerin ve kişilerin nasıl marka haline gelebileceğine dair görüşlerin akademisyenler ve sektör temsilcilerince ele alınacağı belirtildi.

Trabzon Üniversitesi ve Bi Marka Derneği organizasyonunda Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Gümüşhane Üniversitesinin paydaşlığını yapacağı kongrede, pazarlamadan tüketicinin korunmasına, sürdürülebilir marka yönetiminden dijital reklamcılığa, eğitimden ekonomiye, spordan sağlığa, turizmden iletişime kadar birçok konuda bildiriler sunulacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, her alanda büyük şirketlere ve güçlü markalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kongrenin, Trabzon'a ve bölgeye markalaşma konusunda farkındalık bilinci oluşturacağını aktaran Aşıkkutlu, şunları kaydetti:

"İnsanların bu konulara daha fazla dikkat etmesini sağlayacak bu kongre ile inanıyorum ki şehrimizden ve bölgemizden global markaların çıkmasına üniversite camiası olarak katkıda bulunmuş olacağız. Bu kongrenin bir diğer faydası da üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik olacaktır. Bu kongre ile bir araya gelecek olan akademisyen ve iş dünyası daha fazla ortak proje hazırlama fırsatı yakalayacaktır."

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Aslan ise Karadeniz'in ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal hayatına ilişkin önemli kazanımlar elde edileceğini düşündüklerini belirtti.