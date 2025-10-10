Trabzon'da Su Ürünlerine 135 Bin Lira Ceza Uygulandı

Trabzon'da yıl içerisinde su ürünlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 135 bin 956 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, balıkların karaya çıkış noktaları, balık satış yerleri ve yol güzergahlarında gerçekleştirilen denetimlerde yasal boy limitleri, avlanma yasakları ve tür uygunluklarının kontrol edildiği belirtildi.

Açıklamada, Vakfıkebir ilçesindeki balık nakil güzergahında yapılan denetimde, il dışından nakli yapılan yasal boy limitleri altındaki istavrite el konulduğu ve idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, balıkçılığın sürdürülebilirliği ve su ürünleri kaynaklarının korunması için denetimler yapıldığını belirtti.

Kaplan, denetimlerle hedeflerinin vatandaşların güvenle tüketebilecekleri su ürünlerine ulaşabilmesi ve balıkçıların emeğinin korunması olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ilimizde belirlenen 9 adet yol güzergahı noktasında 2025 yılı içerisinde toplamda 120 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda nakil güzergahlarında yapılan denetimler sonucunda toplamda 135 bin 956 lira idari yaptırım cezası uygulandı."