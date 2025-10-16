Haberler

Trabzon'da Salyangoz Yetiştiriciliğiyle Kozmetik Sektörüne Adım

Güncelleme:
Trabzon'da salyangoz yetiştiriciliği yapan Ülkü Koçoğlu, elde ettiği doğal salyangoz özleriyle cilt bakım ürünleri üretmeye başladı. Hiçbir sentetik madde içermeyen ürünleri yurt içi ve yurt dışında e-ticaret üzerinden satıyor.

Trabzon'da bir süredir salyangoz yetiştiriciliği yapan Ülkü Koçoğlu, çiftliğinde elde ettiği salyangoz özleriyle kozmetik sektörüne adım attı.

Bulgaristan'dan getirttiği 600 kilogram anaç, 500 bin de yavru salyangoz ile Ortahisar ilçesine bağlı Geçit Mahallesi'ndeki 6 dönüm arazide çiftlik kuran 48 yaşındaki Koçoğlu, yaklaşık 1,5 yılı aşkın süredir salyangoz üretimi yapıyor.

Her gün gittiği çiftliğinde salyangozların bakım ve yemlenmesiyle ilgilenen Koçoğlu, yumurta ve salyalarını özenle topluyor.

Elde ettiği doğal salyangoz özünü kozmetik sektörüne taşıyan Koçoğlu, yüz temizleme jelinden cilt toniğine, yaşlanma karşıtı gece kreminden çatlak karşıtı bakım kremine kadar 10 farklı doğal cilt bakım ürünü üretti.

Koçoğlu, AR-GE çalışmaları ve laboratuvar analizleriyle formüle edilen ürünleri kendi markalarıyla e-ticaret siteleri üzerinden yurt içi ve yurt dışında müşterilerine sunuyor.

"Ürünlerimizde hiçbir sentetik veya zararlı kimyasal madde bulunmuyor"

Ülkü Koçoğlu, AA muhabirine, bu yolculuğa doğadan ilham alarak başladığını söyledi.

Pandemi döneminde kara salyangozunun doğanın sunduğu en değerli mucizelerinden biri olduğunu fark ettiğini belirten Koçoğlu, "Bu fikirden yola çıkarak, önce küçük bir araştırma projesiyle başladım. Zamanla gördüm ki Türkiye'nin iklim koşulları bu üretim için son derece elverişli. Böylece kendi imkanlarımla, tamamen yerli bir üretim modeli oluşturmak hedefiyle salyangoz çiftliğinin temellerini attım." diye konuştu.

Koçoğlu, artık çiftlikte elde ettiği saf salyangoz özünü, bilimsel bir yaklaşımla cilt bakım ürünlerine dönüştürdüğünü anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı ve dermatolojik olarak test edilip onaylanmış formüllerle üretiliyor. Yüzde 100 doğal salyangoz özünden elde edilen ürünlerimizde hiçbir sentetik veya zararlı kimyasal madde bulunmuyor. Ürünlerimizin her biri cildi yenileyen, nem dengesini koruyan, yaşlanma belirtilerini azaltan aktif bileşenler içeriyor."

"Doğadan gelen özleri bilimin ışığında yeniden yorumluyoruz"

Salyangoz özünden toplam 10 farklı cilt bakım ürünü oluşturduklarına dikkati çeken Koçoğlu, "Yüz temizleme jeli, cilt toniği, yüz kremi, yaşlanma karşıtı gece kremi, göz çevresi kremi, çatlak karşıtı bakım kremi, el kremi, 50 faktörlü güneş kremi, cilt bakım serum ve kağıt yüz maskesi gibi ürünlerimizle doğadan gelen özleri bilimin ışığında yeniden yorumluyoruz." ifadesini kullandı.

Koçoğlu, her üretimin ülkeye değer katan bir yolculuk olduğuna işaret ederek, "Hedefim yalnızca güzel bir cilt değil, kadınların üretim gücünü, yerel ekonomiyi ve sürdürülebilirliği desteklemek." dedi.

Trabzon'dan dünyaya uzanan bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Koçoğlu, "Doğadan gelen mucizeyi, bilimin gücüyle birleştirip hem Türkiye'de hem uluslararası pazarlarda güvenle temsil ediyoruz. Bizim için güzellik doğadan başlar. Biz sadece onu doğru şekilde anlatıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
