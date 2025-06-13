Trabzon'da Okul Sporları Ödül Töreni Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen okul sporları ödül töreninde, 22 okul ve 95 sporcu ödül aldı. Vali Yardımcısı Kızıltoprak, okul sporlarının başarıya katkısını vurguladı.

Trabzon Valiliği koordinesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul sporları ödül töreni düzenlendi.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Beraat Şahin, kurum müdürleri, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Kızıltoprak, Trabzon'da başta U19 olmak üzere atletizmde, boksta çok güzel başarılar elde edildiğini belirterek, "Bu başarıların devamı için okul sporlarının önemli olduğunu görmekteyiz. Beden eğitimi öğretmenlerimizin bu konuya eğilmesinin olumlu sonucunu da bugün görmekteyiz." diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca da spor kenti Trabzon'da spora her zaman destek verdiklerini belirterek, "Gençlerin sporla ilgilenmesi bizleri mutlu ediyor. Sporun hem bedensel hem zihinsel faydaları çok büyük." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da sporun sadece kazanmayı değil sabretmeyi, mücadele etmeyi ve en önemlisi de kaybettiğinde yeniden ayağa kalkmayı öğrettiğinin altını çizerek, "İşte bu yüzden okul spor faaliyetleri akademik başarının aynı zamanda sessiz ama en güçlü destekçisidir. Biz o yüzden her çocuğumuzun her gencimizin spor yapmasını arzuluyoruz." dedi.

Spor şehri Trabzon'da her alanda olmaya gayret ettiklerini aktaran Arıcıoğlu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında okul sporlarında 50 branşta, 375 kategoride müsabakalar düzenlendi.ğini söyledi.

Toplam 74 bin 983 öğrencinin faaliyetlerimize katıldığını aktaran Arıcıoğlu, "Bunun neticesi olarak da 7 Türkiye birinciliği, 3 Türkiye ikinciliği, 3 Türkiye üçüncülüğü, 9 Türkiye dördüncülüğü ile toplam 22 okulumuz Türkiye'de okul takımı olarak derece elde etti. Ferdi olarak ise 30 Türkiye birinciliği, 17 Türkiye ikiciliği, 37 Türkiye üçüncülüğü, 11 Türkiye dördüncülüğü olarak toplam 95 madalya elde edildi. Toplamına baktığımız zaman 22 takımımız derece yaparak kupalarını alırken 95 sporcumuz ise kürsüde madalyalarını alarak gururumuz oldular." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, dereceye giren okullara ve sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan İran'la tam dayanışma çağrısı: İslam ümmeti birleşik tavır almalı

İran'a yönelik saldırı sonrası Hamas'tan İslam ümmetine tarihi çağrı
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan 'Esencılıs' sorusuna tepki

İstanbul Emniyet Müdürü'nden "Esencılıs" sorusuna tepki
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

Süper Lig devine imzayı attı atacak
Bundan sonra ne olacak? İranlı gazeteci ülkesinin asıl hedefini anlattı

Bundan sonra ne olacak? İranlı gazeteci ülkesinin hedefini anlattı
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.