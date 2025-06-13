Trabzon'da Okul Sporları Ödül Töreni Düzenlendi

Trabzon Valiliği koordinesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul sporları ödül töreni düzenlendi.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Beraat Şahin, kurum müdürleri, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Kızıltoprak, Trabzon'da başta U19 olmak üzere atletizmde, boksta çok güzel başarılar elde edildiğini belirterek, "Bu başarıların devamı için okul sporlarının önemli olduğunu görmekteyiz. Beden eğitimi öğretmenlerimizin bu konuya eğilmesinin olumlu sonucunu da bugün görmekteyiz." diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca da spor kenti Trabzon'da spora her zaman destek verdiklerini belirterek, "Gençlerin sporla ilgilenmesi bizleri mutlu ediyor. Sporun hem bedensel hem zihinsel faydaları çok büyük." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da sporun sadece kazanmayı değil sabretmeyi, mücadele etmeyi ve en önemlisi de kaybettiğinde yeniden ayağa kalkmayı öğrettiğinin altını çizerek, "İşte bu yüzden okul spor faaliyetleri akademik başarının aynı zamanda sessiz ama en güçlü destekçisidir. Biz o yüzden her çocuğumuzun her gencimizin spor yapmasını arzuluyoruz." dedi.

Spor şehri Trabzon'da her alanda olmaya gayret ettiklerini aktaran Arıcıoğlu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında okul sporlarında 50 branşta, 375 kategoride müsabakalar düzenlendi.ğini söyledi.

Toplam 74 bin 983 öğrencinin faaliyetlerimize katıldığını aktaran Arıcıoğlu, "Bunun neticesi olarak da 7 Türkiye birinciliği, 3 Türkiye ikinciliği, 3 Türkiye üçüncülüğü, 9 Türkiye dördüncülüğü ile toplam 22 okulumuz Türkiye'de okul takımı olarak derece elde etti. Ferdi olarak ise 30 Türkiye birinciliği, 17 Türkiye ikiciliği, 37 Türkiye üçüncülüğü, 11 Türkiye dördüncülüğü olarak toplam 95 madalya elde edildi. Toplamına baktığımız zaman 22 takımımız derece yaparak kupalarını alırken 95 sporcumuz ise kürsüde madalyalarını alarak gururumuz oldular." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, dereceye giren okullara ve sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.