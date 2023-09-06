Trabzon'da okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Yıldırım, Hükümet Konağında organize edilen toplantıda, il genelinde 626 derslikte 143 bin 232 öğrenci ve 12 bin 101 öğretmenle 11 Eylül itibarıyla eğitim öğretime başlanacağını söyledi.

Eğitim sürecinin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için her türlü tedbirin alındığını belirten Yıldırım, "Eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Büyükşehir Belediyesi Sekreteri Gürkan Üçüncü, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, rektörler, ilçe milli eğitim ve emniyet müdürleri ile ilçe jandarma komutanlarının da katıldığı toplantı, değerlendirmelerin ardından sona erdi.