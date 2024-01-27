Trabzon'da Kar Yağışı Sonrası 35 Mahalle Ulaşıma Kapandı

Trabzon'da gece saatlerinde etkili olan karın ardından 35 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

İl genelinde aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar dolayısıyla Şalpazarı'nda 18, Tonya'da 8, Düzköy'de 5 ve Çaykara ilçesinde 4 olmak üzere 35 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.