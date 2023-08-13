Trabzon'da Kanuni Bulvarı'nın son hali havadan görüntülendi

Trabzon'da devam eden en önemli karayolu projelerinden biri olan Kanuni Bulvarı Yolu'ndaki çalışmalar devam ederken, son hali havadan böyle görüntülendi.

Şehrin Yıldızlı Mahallesi ile Akoluk arasında geçişi sağlayacak olan Çukurçayır 1 Tünelinde son rötuşlar yapılırken, yol da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Tünelde asfaltlama çalışması son aşamaya gelirken yakında hizmete açılacağı öğrenildi.

Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon'daki toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nın bazı bölümlerinde çalışmalar sürerken proje güzergahının önemli kısmı tamamlandı. Kanuni Bulvarı Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı'ndan başlayıp Akyazı, Beşirli, Karşıyaka, Aydınlıkevler, Erdoğdu, Bahçecik, Yenicuma, Esentepe, Boztepe, Çukurçayır ı birleştirecek. Trabzon şehir içi trafiğinde yaşanan yoğunluğun çözümünü doğrudan ilgilendiren projenin 24 kilometresi ana yol, 4,5 kilometresi de Stadyum Bağlantı Yolları olmak üzere toplam 28 kilometreden oluşuyor. İş kapsamında 18 km'lik kavşak kollarıyla 17 kilometrelik imar bağlantı yolları da bulunurken, Çatak Kavşağı ile Yenicuma-2 Kavşağı arası bir süre önce hizmete açılmıştı. Bu kesimde 223 metrelik Çatak Aç-Kapa Tüneli ve toplam uzunlukları bin 44 metre olan Bahçecik 1-2-3 Köprüleri, 535 metrelik Bahçecik Tüneli, 385 metrelik Cephanelik Kavşak Köprüsü de yer alıyor.

"Hem yapımı hem de kamulaştırma bakımından maliyeti yüksek olan bir yatırım"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kanuni Bulvarı'nın hem yapımı hem de kamulaştırma bakımından maliyeti yüksek bir yatırım olduğuna dikkat çeküi. Genç "Kanuni Bulvarını iki yönüyle şehrin menfaatine gördük. Hem şehir içi bulvar yolu transit trafiğine hizmet edecek büyük ulaşım aksı olarak. Büyük bir yatırım, mega işlerimizden bir tanesi. Hem yapım hem kamulaştırma maliyeti yüksek olan bir yatırımdı. Çok şükür bugün itibariyle Çukurçayır'mıza nüfus bakımından yoğun olan alanımıza ulaşmış olmamız Boztepe, Yenicuma, Çukurçayır, Gölçayır bu aksımıza bu yerleşim bölgemize ulaşmış olmamız bizim için çok mutluluk verici. İnşallah bu aksımızı Değirmendere ile birleştirdiğimizde Boztepe İran Caddesindeki tek yön olan ve sıkışan trafiğe çok ciddi bir alternatif getirmiş olacağız. Bu proje devam edecek inşallah, ben bunun mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah şehrimiz için çok önemli ulaşım sorununu çözmüş olacağız" diye konuştu. - TRABZON