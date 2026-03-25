Trabzon'da bir fındık fabrikasında yangın çıktı

TRABZON'da Arsin ilçesinde bir fındık fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Fabrikadan yükselen duman, gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

