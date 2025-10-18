Haberler

Trabzon'da Esnaf Lokantası 49 Bin Kişiye Hizmet Verdi

Trabzon'da Esnaf Lokantası 49 Bin Kişiye Hizmet Verdi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Esnaf Lokantası, üç ayda 49 bin 171 kişiye hizmet vererek büyük ilgi gördü. Tesis, hijyenik ve ekonomik menüler sunarak vatandaşların dayanışma kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince hizmete açılan Esnaf Lokantasından üç ayda 49 bin 171 kişinin yararlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 7 Temmuz'da Pazarkapı Yaşam Alanı'nda açılan lokantada, haftanın 6 günü 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet verildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Açıldığı günden bu yana vatandaşlarımızdan büyük ilgi gören tesisimizde, her gün özenle hazırlanan menülerle hem hijyenik hem de ekonomik hizmet sunuyoruz. Amacımız Trabzon'da her kesimin faydalanabileceği, dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendiren sosyal tesislerin sayısını artırmak. Vatandaşlarımızın talep ve memnuniyetleri doğrultusunda benzer projelerimizi şehrimizin farklı noktalarında ve ilçelerimizde de hayata geçirmeyi planlıyoruz."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
