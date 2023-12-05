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Trabzon'da Dünya Gönüllüler Günü Programı Düzenlendi

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Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Programda gönüllülüğün önemi vurgulandı ve gönüllülerin toplumları güçlendiren en önemli unsurlar olduğu belirtildi.

Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla program organize edildi.

Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, gönüllülüğün herhangi bir karşılık beklemeksizin üçüncü kişilere fayda ve yarar sağlama faaliyeti olduğunu söyledi.

Gönüllülüğün önemine işaret eden Hökelekli, şunları kaydetti:

"Dünyanın her yerinde her yıl bu kapsamda etkinlikler yapılmakta ama bunun en güzel örneklerini bizim millet olarak verdiğimizi düşünüyoruz. Sadece aklımıza afetler geliyor aslında ama afetlerden, sosyal projelere kadar birçok alanda bu etkinlikler yapılmakta. Bunun en güzel örneğini geçen yıl büyük acı yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde gördük. Türkiye'nin dört bir tarafından gönüllü arkadaşlarımız, kardeşlerimiz deprem yardımlarının organize edilmesi olsun, depremzedelerin kurtarılması olsun en başından en sonuna kadar çok büyük gönüllülük örneği sergilediler."

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise "Gönüllülük fedakarlık yaparak gönül alma halidir. Necip milletimizin kodlarında da bu hissiyat geçmişte olduğu gibi günümüzde de hiçbir değerini kaybetmeden diri bir şekilde devam etmektedir." dedi.

Ecdadın seferlerde toprakları değil, önce gönülleri fethettiğinin altını çizen Arıcıoğlu, "Yaşamlarına müdahale etmemiş hatta serbest yaşamaları için de garantörlük yapmıştır. Gittikleri her yerde vakıflar, çeşmeler, imaretler yaparak kainata faydalı işlere imza atmışlardır. Gençlerimiz tarafından da sahiplenilmiştir. Yaşadığımız asrın felaketinde bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Deprem bölgelerinde, depreme yardım merkezlerinde gönüllülerimizin canla başla çalıştıklarına bizzat şahitlik ettik." diye konuştu.

Gençlerin birçok sosyal sorumluluk projesine imza atarak hep en önde olduğunu vurgulayan Arıcıoğlu, gönüllülerin toplumları güçlendiren, dayanışmayı artıran değişime katkıda bulunan en önemli unsurlar olduğunu kaydetti.

Spor Bilimleri Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Akın Çelik de "Gönüllülük ve Spor" konulu sunum yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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