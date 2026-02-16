Haberler

Trabzon'da Diplomasi ve Kültür Buluşması

Güncelleme:
Trabzon'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi iş birliğinde diplomasi ve kültür buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNIDES) kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Avrupa Birliği Kulübü ve Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi organizesinde "Model of the United Nations in Trabzon: Diplomasi ve Kültür Buluşması" etkinliği büyükşehir belediyesinde yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı konuşmada, bu tür projelerin gençlerin gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

Devletlerin hukukunu korumakla sorumlu Birleşmiş Milletler'in işini yapmadığını dile getiren Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu açık seçik görüyoruz. Her gün görüyoruz ve çok üzülüyoruz. Gücün, hukukun üstüne çıktığı bir dönemdeyiz. En doğal ve kutsal hak, yaşama hakkıdır. Adaletli, hakkaniyetli, uluslararası yönetim platformlarının oluşmasında da Türkiye'nin önemli bir rolü olması lazım. Bu düzeni de güçlü bir şekilde almak zorundayız. Çünkü bu düzen insanlığın, hukukunun yeniden ele alındığı, insanların yaşama hakkının yeniden tanzim edileceği, uluslararası hukuksal normların yeni garantileriyle beraber oluşması gerektiği bir düzendir."

Proje Koordinatörü Gamze Öztürk de amaçlarının sadece teorik bilgiler aktarmak olmadığını ifade ederek, uluslararası krizlerin, derinleşen çatışmaların ve barış süreçlerinin nasıl şekillendiğini çok boyutlu bir perspektifle analiz edeceklerini dile aktardı.

KTÜ Avrupa Birliği Kulübü Başkanı Mehmet Akif Tokmak'ın başkanlık yaptığı etkinliğe kulüp üyelerinin yanı sıra Konya ve Nevşehir'den öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, ülkeleri temsil eden öğrenciler birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
