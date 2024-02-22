Trabzon'da arama kaydı bulunan 20 şüpheli yakalandı
Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda haklarında arama kaydı bulunan 20 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 20 şüpheli yakalandı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akçaabat, Araklı ve Sürmene ilçe emniyet amirliklerince haklarında arama kaydı bulunan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalarda yakalanan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.