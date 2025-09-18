Haberler

Trabzon'da Alışveriş Merkezinde Yangın: Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Milyonlarca liralık hasara yol açan ve AVM'nin depo kısmındaki elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
