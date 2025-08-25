Trabzon-Cidde Seferi Motor Arızası Nedeniyle Acil İniş Yaptı

Trabzon-Cidde seferini gerçekleştirirken motor arızası sonucu dün akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'na acil iniş yapan uçağın yolcuları, başka bir uçakla ülkelerine gönderildi.

Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini gerçekleştiren uçağın, kalkıştan kısa süre sonra motor arızası nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yapmasının ardından 169 yolcu, kentteki otellere yerleştirildi.

Geceyi Trabzon'da geçiren yolcular, aynı şirkete ait başka uçakla ülkelerine gönderildi.

Öte yandan acil iniş yapan uçaktaki arızanın giderilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini yapan uçağın, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49'da acil durum bildiriminde bulunduğu, 169 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçağın verilen talimat doğrultusunda 20.18'de acil inişini sorunsuz şekilde tamamladığı belirtilmişti.