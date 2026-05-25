Toyota, Ortadoğu'daki Çatışmalar Nedeniyle Üretimini Azaltıyor

Toyota, Ortadoğu'da süregelen çatışmalar nedeniyle ciddi teslimat sorunları yaşadığını ve bu durumun etkisini azaltmak için Kasım ayına kadar yurtdışında üreteceği araç sayısını 83 bin azaltmayı planladığını duyurdu. Şirket, daha önce Mayıs-Kasım arası 38 bin araçlık bir azaltma planlamıştı ancak ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın ablukası durumu kötüleştirdi.

Toyota'nın muhasebe sorumlusu Takanori Azuma, yılda 500-600 bin araç ihraç ettiklerini ve bunların yarısının bu durumdan etkileneceğini belirtti. Şirket, mevcut mali yılda 10 milyon araç satmayı hedefliyor. Üretim azaltılan modeller arasında RAV4 ve IMV serisi yer alıyor. Toyota, gelir tahminlerinin Ortadoğu'daki duruma bağlı olarak değişebileceğini ve kötüleşme halinde aşağı yönlü revize edilebileceğini ifade etti.

