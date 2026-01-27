Haberler

Fransa'da çiftçilerin MERCOSUR protestosunda çıkan arbedede 5 kişi yaralandı

Fransa'nın Toulouse kentinde, AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasına karşı düzenlenen protestoda polis ile çiftçiler arasında arbede çıktı. Olayda 5 kişi yaralanırken, 6 kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın güneyindeki Toulouse kentinde, protesto düzenleyen çiftçiler ile polis arasında çıkan olaylarda 5 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkan çiftçiler, Toulouse'da gösteri düzenledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, valiliğin izin vermediği bir güzergahta eyleme devam etmeye çalışan çiftçiler ile polis arasında arbede çıktı.

Olaylarda 5 kişi yaralanırken, 6 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bazı göstericilerin polislere sandalye fırlattığı, memurların ise göstericileri bir kafenin önünden uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

Bölgede yoğun biber gazı dumanı olduğu da görüntülere yansıdı.

AB-MERCOSUR anlaşması

Müzakeresi 25 yıl alan ve 17 Ocak'ta imzalanan AB-MERCOSUR ticaret anlaşması, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Anlaşma kapsamında, sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanacak. Buna karşılık MERCOSUR ülkeleri pazarlarını Avrupa sanayi ürünlerine daha fazla açacak.

Anlaşma, MERCOSUR'dan AB'ye gönderilen hassas tarım ürünlerinin gerekli durumlarda pazara erişimini sınırlandırabilecek tedbir maddeleri de içeriyor. Ancak Avrupalı çiftçiler, bunu yeterli bulmuyor.

Brüksel, söz konusu anlaşmayı Latin Amerika'daki ticarette AB'nin payını ve etkisini artıracak önemli bir jeopolitik kazanım olarak değerlendiriyor.

Anlaşmaya Almanya ve İspanya destek verirken özellikle Fransa, Polonya ve Macaristan başta olmak üzere bazı ülkeler ile Avrupa genelindeki çiftçi örgütleri karşı çıkıyor.

AP milletvekilleri, AB-MERCOSUR anlaşmasının AB anlaşmalarına uygun olup olmadığını değerlendirmesi için Avrupa Adalet Divanı'ndan hukuki görüş alınmasına ilişkin kararı 21 Ocak'ta kabul etmişti.

