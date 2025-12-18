Haberler

Tortum Şelalesi'nde 'turnike' dönemi

Güncelleme:
Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'nin girişine turnike uygulanacak. İşletmeciler, uygulamayı eleştirirken, belediye güvenlik gerekçesiyle bu adımı attıklarını belirtiyor.

ERZURUM'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'nin girişine ziyaretçiler için turnike uygulaması getiriliyor. 48 metre yüksekliği ile dünyanın üçüncü en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi'ne turnike konulmasına işletmeciler tepki gösterdi. İşletmeci Şaban Ata, Uzundere Belediyesi'nin ziyaretçilerden giriş ücreti alacağını iddia ederken, Belediye Başkanı Halis Özsoy turnikeleri güvenlik gerekçesiyle kurduklarını söyledi.

Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanlı Uzundere'de 21 metre genişliği, 48 metre yüksekliğiyle önemli turizm merkezlerinden olan Tortum Şelalesi'nin giriş noktalarına turnike kuruldu. Uygulama, işletmecilerin tepkisini çekti. İşletmeci Şaban Ata, "Uzundere Belediyesi'nin Tortum Şelalesi havzasında halka, kamuya, devlete, millete yönelik bir tane katkısı, çivisi yokken bugün gelip 'Ben buraya, şelalenin iki başına turnike koyuyorum' diyor. Biz de buna itirazda bulunduk. Çünkü paranız varsa Tortum Şelalesi'ni gezeceksiniz. Bu insanların tamamının Erzurum'dan hoşnut ayrılmaları için Tortum deresinde bir vatandaş olarak, bir işletmeci olarak biz kamuya, toplum yararına 7 dönüm yol bağış ettik. Bizim talebimiz bu turnikenin tamamen buradan kaldırılması, eskiden olduğu gibi vatandaş Erzurum'a, Tortum Şelalesi'ne gelsin. Göğsünü gere gere gezsin gitsin. Biz bundan yanayız" dedi.

'ZİYARETÇİLERİMİZİN DE GÜVENLİĞİNİ DÜŞÜNMEK DURUMUNDAYIZ'

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Tortum Şelalesi'nin her iki noktasına Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla turnike yerleştirdiklerini belirten Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy ise amaçlarının öncelikle güvenliği sağlamak olduğunu söyledi.

Giriş ve çıkışları kontrol altına almak istediklerini kaydeden Özsoy, "Böylesi bir tabiat varlığı hepimizin gözbebeği, ancak ziyaretçilerimizin de güvenliğini düşünmek durumundayız. Erzurum Valiliği ile Uzundere Belediyesi arasında imzalanan 'Hizmet Protokollü' kapsamında bölgedeki metrelerce uzunluktaki merdivenlerin bakım, onarım ve temizliğinden, hatta güvenliğinden belediye olarak biz sorumluyuz. Haliyle giriş ve çıkışları hem kontrol altına almak hem de turizm istatistiklerini sağlıklı bir şekilde almak istiyoruz. Bizim buradan para kazanmamız mümkün değil. Amacımız zaten para kazanmak değil. Ücretli yaptığımızı varsayalım yine bizim yaptığımız masrafı kurtarması mümkün değil. Öyle ki en az 7-8 kişiyi istihdam etmemiz gerekiyor ama şu an bir ücret belirlemiş değiliz" diye konuştu.

Haber - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
