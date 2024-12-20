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Torosların Zirvesinde Çocuklar TOGG ile Buluştu

Torosların Zirvesinde Çocuklar TOGG ile Buluştu
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde öğrenciler, 'Yerli Malı Haftası' etkinlikleri kapsamında yerli otomobil TOGG'u inceledi. Okul müdürü, yerli üretimin önemini vurguladı.

Torosların Zirvesinde Yerli Malında çocukları TOGG heyecanı sardı

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde öğrenciler 'Yerli Malı Haftası' olarak bilinen 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' dolayısıyla okullarına gelen yerli otomobil TOGG'u inceledi.

İlçede Himmetli ilk ve ortaokul öğrencileri, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla okullarında etkinlik düzenledi. Etkinlikte okula yerli ve milli otomobil TOGG'da getirildi. Öğrenciler TOGG'u görme ve inceleme imkanı buldu.

Himmetli İlk ve Orta Okulu Müdürü Ayhan Kayhan, "Yerli üretim TOGG'u tanıtarak yerli üretimin önemine vurgu yapmak istedik" dedi.

Öğretmenleriyle beraber otomobillerde inceleme yapan çocuklar, fotoğraf çektirerek yerli haftasını kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK YİĞENOĞLU - Güncel
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