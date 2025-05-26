Toros'un Kaşifleri Projesi ile Gençler Doğayla Buluşuyor

Toros'un Kaşifleri Projesi ile Gençler Doğayla Buluşuyor
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Antalya'da gerçekleştirilen 'Toros'un Kaşifleri' Projesi, gençleri teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmayı ve doğayla buluşturarak kültürel mirası tanıtmayı hedefliyor. Etkinlikte davul zurna ile misafir karşılaması, halk oyunları ve yerel yemeklerin tanıtımı yapıldı.

Antalya'da gençleri teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerinden uzaklaştırmayı ve doğayla buluşturarak fiziksel aktiviteleri teşvik etmeyi amaçlayan "Toros'un Kaşifleri" Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Korkuteli ilçesindeki Beğiş Mahallesi'nde program düzenlendi.

Etkinlikte, davul zurna eşliğinde misafir karşılama, halk oyunları gösterisi, tarhana çorbası ve keşkek hazırlama, Yörük kültürüne yönelik söyleşi yapıldı.

Vali Hulusi Şahin, gençleri doğayla buluşturmayı, teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerinden uzaklaştırmayı ve kültürel mirasa yönelik farkındalık kazandırmayı hedefleyen projenin önemini anlattı.

Antalya'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da önde gelen şehirlerinden olduğunu belirten Şahin, kent genelinde 200'ün üzerinde antik kent bulunduğuna dikkati çekti.

Şahin, "Toros'un Kaşifleri" Projesi ile Antalya'da yaşayan yaklaşık 50 bin öğrenciye kentin güzelliklerini tanıtmak, onları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak ve atalarının kültürünü tanımalarını sağlamak istediklerini ifade etti.

Proje kapsamında öğrencilerin doğayla iç içe deneyim yaşayacağını ve yerel kültürü yakından tanıma imkanı bulacaklarını bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Antalya'nın 19 ilçesinin tamamında, dünyada tanınan doğal ve kültürel değerler yer almaktadır. Öğrencilerimiz bu süreçte, bu değerleri yerinde görerek hem kültürel etkileşimde bulunacak hem de kendi kültürlerini daha yakından tanıyacaklar. Bu proje ile çocuklarımız, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar uzanan doğal güzelliklerden antik kentlere, Yörük çadırlarından kültürel miraslarımıza kadar birçok değeri tanıyacak ve 800 yılı aşkın süredir bizlere ev sahipliği yapan bu coğrafyayı daha yakından keşfedecekler."

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
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