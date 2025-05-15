Toronto'da İkinci Hasat Kamyon Çekme Yarışması Düzenlendi

Toronto'da İkinci Hasat Kamyon Çekme Yarışması Düzenlendi
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Kanada'nın Toronto kentinde, fazla gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla düzenlenen Second Harvest Kamyon Çekme Yarışması'na 50'den fazla takım katıldı. Etkinlik, gıda paylaşımına katkı sağlamak için gerçekleştirildi.

TORONTO, 15 Mayıs (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde çarşamba günü düzenlenen Second Harvest (İkinci Hasat) Kamyon Çekme Yarışması'nda 50'den fazla takım, fazla gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla kıyasıya mücadele etti. Etkinlik, Kanada'nın en büyük gıda paylaşım ağlarından biri olan Second Harvest'a katkı sağlamak için düzenlendi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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