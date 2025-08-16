Toplu Taşıma Ücretlerine Gelen Zam Emeklileri Zorluyor

'SADECE YOLA GÜNDE 150-200 LİRA HARCANIYOR'

Toplu taşıma ücretlerine yapılan zama ilişkin konuşan emekli İsmail Gürler (63), "Bugünkü hayat şartlarında kişilerin yol parasını bile düşünüyor olması herkesi zor duruma düşürecek. Engelliyim. Engelli kartımla ücretsiz ulaşım sağlıyorum. Ancak, hesap ettiğim zaman sadece yol parası için günde 150-200 lira harcamam gerekiyor. Yol parası verenleri bu durum zorlar" dedi.

Ev kadını Belgin Özdemir (59) ise "Ailece bir yere giderken toplum ulaşımı kullanıyoruz. Zam gelmesin, emekliyiz, anca yetiştirebiliyoruz. İZBAN'dan da aktarmayı kaldırmasınlar. Biz emekliyiz ama hergün işe gidip gelen çalışanlar için de bu uygulama kötü olur. Aktarmanın kaldırılması taraftarı değilim" diye konuştu.

Seza Nur ALPDÜNDAR / İZMİR,