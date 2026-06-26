Albüm: Çin-Avrupa Yük Treni Kapasitesini Artıracak Süper Büyük Tongjiang Köprüsü'nün İnşaatı Sürüyor

TONGJİANG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Jiamusi-Tongjiang Demiryolu'nun kapasite genişletme ve iyileştirme projesinin bir parçası olan süper büyüklükteki Tongjiang Köprüsü'nün Çin-Avrupa yük treni operasyonlarına ivme kazandırması bekleniyor.

Proje tamamlandığında, Çin-Avrupa yük treni hizmetinin doğu koridorunun önemli bir parçası olan Tongjiang Demiryolu Limanı'nın toplam nakliye kapasitesinin yükselmesi, yük elleçleme kapasitesinin ise üç katından fazla artması öngörülüyor.

Kaynak: Xinhua