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Albüm: Çin-Avrupa Yük Treni Kapasitesini Artıracak Süper Büyük Tongjiang Köprüsü'nün İnşaatı Sürüyor

Albüm: Çin-Avrupa Yük Treni Kapasitesini Artıracak Süper Büyük Tongjiang Köprüsü'nün İnşaatı Sürüyor
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Çin'in Heilongjiang eyaletindeki Tongjiang Köprüsü'nün kapasite genişletme projesi tamamlandığında, Çin-Avrupa yük treni hizmetinin doğu koridorunda nakliye kapasitesi artacak ve yük elleçleme kapasitesi üç katına çıkacak.

TONGJİANG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Jiamusi-Tongjiang Demiryolu'nun kapasite genişletme ve iyileştirme projesinin bir parçası olan süper büyüklükteki Tongjiang Köprüsü'nün Çin-Avrupa yük treni operasyonlarına ivme kazandırması bekleniyor.

Proje tamamlandığında, Çin-Avrupa yük treni hizmetinin doğu koridorunun önemli bir parçası olan Tongjiang Demiryolu Limanı'nın toplam nakliye kapasitesinin yükselmesi, yük elleçleme kapasitesinin ise üç katından fazla artması öngörülüyor.

Kaynak: Xinhua
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