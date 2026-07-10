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Bolu'da TOKİ şantiyesinden yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde malzeme çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

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Bolu'nun Gerede ilçesinde TOKİ şantiyesinden yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde malzeme çalan şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde TOKİ'ye ait şantiyeden yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde malzeme çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Gerede Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 8 Temmuz'da TOKİ şantiyesindeki hırsızlık olayına ilişkin çalışma yürüttü.

Ekipler, olay yeri incelemesi, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin izlenmesi ve tanık beyanları doğrultusunda hırsızlığı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli C.Y'ı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde 62 sirkülasyon pompası, bu cihazlara ait 124 vana, 11 doğal gaz deprem vanası ile 3 yağmur suyu hidroforu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen malzemelerin, TOKİ şantiyesi yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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